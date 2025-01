Laprimapagina.it - Trevignano. Marika Visentin morta investita da un furgone dopo avere soccorso la madre

Una tragedia si è consumata a, in provincia di Treviso, dove, una donna di 49 anni, è stata travolta e uccisa da unche ha perso il controlloessersi scontrato con un altro veicolo.era sulla carreggiata per aiutare la, che era rimasta ferma con l’auto. Il decesso è stato istantaneo. Con lei c’era la figlia di 10 anni, che ha assistito all’incidente e ha lanciato disperati gridi di aiuto.L’incidente ha coinvolto anche altre tre persone, tra cui la conducente del, una donna straniera, e lae la figlia della vittima, che non sono in pericolo di vita.La dinamica ha vistoscendere dalla sua auto per soccorrere lache un uomo l’aveva aiutata a spostare il veicolo fuori dalla carreggiata. Mentre aspettavano l’arrivo del carro attrezzi, ilha centrato la donna.