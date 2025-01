Quotidiano.net - Sparita da ragazzina e ritrovata dopo 52 anni grazie all’appello social

Una donna britca52fa, Sheila Fox, oggi 68enne, è statavivache la polizia aveva pubblicato un appello con una sua foto sgranata risolvendo così uno dei casi di persone scomparse rimasti più a lungo insoluti nella storia del Regno Unito. Fox svanì nel nulla a 16quando viveva con i genitori nella città inglese di Coventry, nel 1972. Fra le ipotesi fatte allora per la decisione di lasciare tutto che sconvolse la sua famiglia, quella di una relazione avviata con un uomo maturo, ribadita in queste ore da alcuni tabloid. La polizia delle West Midlands aveva deciso di recente di riaprire il cold case con un’iniziativa concentrata suie capace di raggiungere moltissime persone, perfino la diretta interessata. Poche le informazioni sul suo conto che, per questioni di privacy, sono emerse: Fox vive in un’altra parte del Regno, lontano quindi dalla sua città di origine.