Thesocialpost.it - Sondaggi, i primi numeri del 2025 smentiscono la “profezia” di Elly Schlein

Il segretario del Partito Democratico,, ha recentemente attaccato Giorgia Meloni in un’intervista su La Stampa, dichiarando che la premier avrebbe “esaurito la sua spinta” e starebbe “navigando a vista senza una rotta”. Le sue parole sembrano però scontrarsi con i. Uno di Lab21.01 per Affari Italiani, infatti, mette in luce come Meloni mantenga una posizione dominante nel panorama politico italiano, evidenziando un consenso decisamente superiore rispetto alla stessa.Meloni, leader indiscussa secondo iSecondo i dati, Giorgia Meloni è percepita dal 45,8% degli elettori come la figura politica protagonista del. Questo dato riflette la sua leadership non solo in Italia ma anche in Europa, dove viene considerata tra le leader più influenti.