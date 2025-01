Siriaraid Israele su impianti militari

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 Secondo testimoni in contatto con l'Osservatorio siriano per i diritti umani,ha bombardato posizioni dell'esercito siriano a sud di Aleppo. Residenti parlano di esplosioni e secondo l'Osservatorio sono state prese di mira strutture di difesa e ricerca. Non ci sono al momento notizie di vittime. Da quando i ribelli islamisti hanno rovesciato Assad all'inizio di dicembre,ha condotto centinaia di attacchi contro le risorsesiriane, affermando di voler impedire che le armicadano in mani ostili.