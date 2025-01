Lettera43.it - Sciopero dei trasporti 10 gennaio 2025: treni e aerei a rischio

Per il 10è stato proclamato il primodeidel nuovo anno, o meglio i primi tre. Il primo riguarderà il personale di Rfi, avrà carattere nazionale e durerà 24 ore, a partire dalle 21 del 9. Asaranno ialta velocità, gli intercity e i regionali. Il secondo coinvolgerà il trasporto pubblico locale e durerà quattro ore, con modalità diverse da città a città che saranno rese note a ridosso del 10. Infine,disagi nel settore aereo per alcune agitazioni indette localmente. Una, proclamata dal sindacato Ost Cub, riguarderà i lavoratori di Airport Handling di Milano Linate e Milano Malpensa, che incroceranno le braccia per 24 ore dalle 00.00 alle 23.59 del 10. Prevista un’astensione di 24 ore anche da parte del personale Sea, il gestore dei due scali milanesi.