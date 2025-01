Ilnapolista.it - Salah: «Questa è la mia ultima stagione a Liverpool, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città»

Mohamedlascerà ila fine. L’egiziano lo ha ribadito nel corso di una intervista concessa a Sky Sports:«davvero vincere la Premier League con i Reds – ha detto l’ex Roma -. È il mio ultimo anno al club,diper la. Sono gli ultimi sei mesi. Non ci sono progressi lì. Siamo lontani da qualsiasi progresso., dobbiamo solo aspettare e vedere».ha poi aggiunto:«Nessuno del club mi ha parlato, non ci sono novità». E ancora: «La prima cosa che c’era sulla lista era vincere la Premier League con il. Abbiamo aspettato quel titolo per circa 30 anni., per vincerlo e c’era la pandemia in quel momento, non abbiamo avuto davvero il tempo di festeggiarlo nel modo giusto. Non è una bella cosa dasperiamo di poterloquest’anno.