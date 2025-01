Pianetamilan.it - Paganini: “La Juventus vuole andare su un difensore di ruolo come Tomori”

Nel pomeriggio di ieri, ospite a Maracanà su TMW Radio, il giornalista Paoloha offerto le sue opinioni sui possibili movimenti di mercato per gennaio, citando anche Fikayocentrale del Milan finito nei taccuini della. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Zirkzee esono i nomi caldi. Sono due profili pronti per gennaio per la Juve. Perla linea è quella di ricostruire la coppia con Kalulu, poi Zirkzee lo ha saputo valorizzare Motta ed è per questo che lo vorrebbe. Se parli con lo United devi però tirare fuori i soldi, cosìper. per questo la Juve sta cercando operazioni in uscita, vedi Fagioli, per finanziare queste entrate. Frattesi? E' un giocatore di cui conosciamo il valore, sarebbe titolare in qualsiasi squadra, ma all'Inter ci sono degli equilibri da rispettare.