Siamo solo al terzo giorno del 2025 e già vi state chiedendo se fosse meglio restare nel 2024? Non disperate, le stelle vi guidano (o almeno ci provano) con la loro dose di saggezza irriverente. Prendete ciò che vi serve e lasciate il resto, proprio come fate con i buoni propositi. Ariete(21 marzo – 19 aprile)La vostra voglia di fare si scontrerà presto con la realtà: non tutto si risolve con la testardaggine. Il 3 gennaio sarà il giorno perfetto per imparare che non tutte le battaglie meritano di essere combattute. Ma lo imparerete? Ovviamente no. Toro(20 aprile – 20 maggio)Oggi sarete ancora più affezionati al vostro comfort, ma qualcuno (forse il vostro capo, forse la vita) vi obbligherà a lasciare il divano. Le stelle vi consigliano di affrontare la giornata con pazienza: il mondo non vi servirà tutto su un piatto d’argento (anche se ci sperate).