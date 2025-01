Metropolitanmagazine.it - Operaio di Bergamo finisce sul lastrico: la legge “Salva Suicidi” azzera il suo debito

L’azienda dove lavorava lo scarica, la relazione con la sua compagna giunge al capolinea. E poi, ancora, un brutto incidente stradale e la depressione, fino ad arrivare all’insolvenza con la banca che gli fa perdere la propria casa. È l’incubo vissuto dall’metalmeccanico di cinquant’anni, residente in provincia di, costretto a vivere per quasi un anno nella sua auto, sul. Undi oltre centomila euro, contratto a causa di un mutuo, che appare ormai insanabile, e che instilla in lui il pensiero di farla finita. Poi, a metà dicembre, una speranza: l’uomo ottiene dal Tribunale un decreto, firmato dal giudice Luca Fuzio, che di fattotutto. A rendere possibile il “miracolo”, la3 del 2012, soprannominata «». Ad essa, nel tempo, sono ricorsi anche volti noti; tra questi, ricordiamo ad esempio l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto.