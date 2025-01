Unlimitednews.it - Oklahoma ok, Curry e LeBron trascinano Warriors e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campioni che hanno scritto la storia e franchigie che continuano a marciare spedite. Sei partite nella notte Nba e ancora un successo perche davanti al proprio pubblico batte i Clippers 116-98 e che comanda la Western Conference senza tentennamenti. Shai Gilgeous-Alexander mette a referto 29 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, vanno in doppia cifra Jalen Williams (18), Isaiah Hartenstein (11) e, dalla panchina, Ajay Mitchell (11). I Clippers rispondono con i 26 di Amir Coffey, mentre Ivan Zubac e Mo Bamba sfiorano la doppia doppia chiudendo rispettivamente con 11 punti e 9 rimbalzi il primo, con 12 e 8 il secondo.Vincono anche i campioni in carica. Boston, infatti, passa sul parquet dei Timberwolves imponendosi 118-115, con il solito Jayson Tatum nelle vesti del trascinatore: per lui 33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist.