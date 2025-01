Oasport.it - Nuovo Centro Federale di sci nordico in Val di Fiemme. Possibile candidatura per i Mondiali

Unper lo scinascerà all’interno dello stadio del fondo di Lago di Tesero. Flavio Roda (Presidente della FISI) e i sindaci della Val dihanno siglato una lettera di intenti e verrà avviata una collaborazione tra la Federazione, la valle trentina e Nord Skiper i prossimi venti anni.Sarà un lascito importante dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ilsarà dotato di unricerche, in collaborazione con le Università di Trento e Verona, di una palestra, delstrutture per gli attrezzi e di uffici. Sarà anche la base per un’eventualeall’organizzazione deidi sciin un prossimo futuro, visto che l’Italia ha ottenuto il diritto di ospitare la rassegna iridata di sci alpino nel 2031.Flavio Roda ha dichiarato: “Si tratta di un passaggio molto importante per il dopo Olimpiadi.