Nott de Bisò avanti con le preparazioni | Cappelletti e vin brulè è qui la festa

Fervono i preparativi in vista dellade, in programma domenica in piazza del Popolo a Faenza. C’è grande attesa per il "capodanno del Palio", che si svolgerà come da tradizione alla vigilia dell’Epifania. Il momento clou sarà a mezzae, quando il grande fantoccio raffigurante Annibale il saraceno, vestito del colore del rione vincitore all’ultimo Niballo (il Verde, ndr) sarà dato alle fiamme sotto alla torre civica. Sin dalla mattina però gli stand dei cinque rioni saranno operativi, con centinaia di volontari per ciascuno pronti a esaudire le richieste enogastronomiche di migliaia di avventori. I preparativi d’altro canto, almeno per quanto riguarda l’organizzazione, sono iniziati già da qualche mese, e ora sono in corso le. "Stiamo procedendo a ritmo serrato – spiega Massimo Babini, ex sbandieratore del Rosso e oggi referente per le cucine del rione di via Campidori –.