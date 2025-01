Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 Gennaio). LeBron e Curry stelle senza tempo, vittorie di Boston e OKC

Sono sei le partite nellaNBA. Continua la striscia positiva di Oklahoma, sempre di più miglior squadra ad Ovest ed ora anche vicinissima al miglior recordlega di Cleveland. Sono tredici i successi consecutivi per i Thunder, che dominano in casa contro i Los Angeles Clippers, privi di James Harden, per 116-98 grazie ad un terzo quarto da 42-20. A trascinare OKC ci pensa come sempre Shai Gilgeous-Alexander con 29 punti, mentre ai Clippers non bastano i 26 punti di Amir Coffey.La miglior serata al tiro di sempre di Stephporta i Golden State al facile successo sui Philadelphia 76ers. Finisce 139-105 per i Warriors, che dominano fin dal primo quarto (35-19), complica la clamorosa prestazioneloro stella.segna 30 punti con anche 10 assist, ma soprattutto chiude 8/8 dall’arco, riuscendo per la prima volta in carriera a chiudere con il 100% al tiro da tre punti.