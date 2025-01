Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer di The Death of Snow White: la classica fiaba diventa un remake dark

Il celebre racconto di Biancaneve viene trasformato in un thrillerfantasy nel film indipendente Theof, il cuiè stato recentemente pubblicato da Real Fiction Studios. Previsto per il debutto nelle sale a marzo 2025, il film offrirà una versione inquietante e violenta della storia resa immortale dai fratelli Grimm nel 1812. La pellicola arriverà nello stesso mese dell’attesissimo adattamento live-action della Disney con Rachel Zegler, promettendo un confronto interessante tra le due interpretazioni.Una Rivisitazione Oscura e HorrorDescritta come una rivisitazione fantasy dai toni cupi, la pellicola di Jason Brooks si discosta nettamente dalle versioni più tradizionali della. Secondo la sinossi ufficiale, il film introduce una regina malvagia tormentata da pratiche autolesionistiche e sette nani trasformati in assassini brutali, promettendo un’esperienza terrificante e carica di tensione.