Mister Movie | Addio a Rey Mysterio è morto davvero?

La recente scomparsa di ReySr., leggendario lottatore di wrestling, ha sollevato una questione importante nel mondo dell’informazione: l’abuso di titoli sensazionalistici. Il caso è emblematico di una tendenza in cui anche testate prestigiose, come La Repubblica, cedono alla tentazione del clickbait, generando confusione e, in molti casi, indignazione tra i lettori.Rey: Un titolo fuorviante con qualche verità“a 66 anni Rey, leggenda del wrestling” è il titolo che ha suscitato polemiche. A una prima lettura, molti avrebbero associato la notizia al celebre ReyJr., attualmente attivo in WWE, ignorando che si trattasse invece di ReySr., suo zio. Solo leggendo l’articolo si scopre la verità, ma non tutti i lettori si spingono oltre il titolo.