Lucchese - Il mercato entra nel vivo. Ferrarese stringe i tempi per Byar e gli altri

Mentre le trattative per portare in rossonero l’aitante difensore cle Motolese del Bologna, più il diciannovenne centrocampistae l’attaccante esterno Gaddini dell’Arezzo sono molto avanzate e potrebbero concretizzarsi all’inizio della prossima settimana, è ancora tutta in salita la ricerca di una punta cle di spessore. E’ stato fatto il nome dell’argentino Molina, in forza alla Vis Pesaro, che, quest’anno, di gol ne ha realizzati soltanto due e, guarda caso, proprio contro la, ma che non sembra essere un vero e proprio bomber. Il ventisettenne attaccante di movimento in forza nella squadra di Stellone ha, comunque, diversi estimatori: come il Team Altamura, l’Arzignano ed il Messina. E, sempre in tema di attaccanti: il Milan Futuro si è assicurato l’esperto Magrassi (in uscita dal Cittadella), mentre Udoh dovrebbe finire al Monopoli, dove gioca l‘ex rossonero Yeboah (ancora all’asciutto di gol e che potrebbe tornare a Lucca in prestito).