Lo studio di Oxfam su super ricchi e CO2 | Sono il motore della crisi climatica

50 dei miliardari piùproducono in media più carbonio in circa un’ora e mezza di quanto una persona comune non faccia in tutta la sua vita. Occorre aumentare la tassazione su patrimoni e attività inquinanti. 13/12/24di Ivan ManzoIn un mondo sempre più segnato dalle disuguaglianze e dalla, un rapporto digetta luce sull’impatto che i “” esercitano sul pianeta. Lo“Carbon inequality kills”, pubblicato il 28 ottobre in occasioneCop 29 sul clima, rivela che 50 dei miliardari più facoltosi del pianeta producono (attraverso i propri investimenti, l’uso di jet privati e di yacht, ecc.) più emissioni di CO2 in poco più di 90 minuti di quanto una persona media (comune) ne produca nell’arco di una vita intera.Il Rapporto evidenzia un altro dato scioccante: se le emissioni di tutti corrispondessero a quelle dell’1% più ricco al mondo (composto da 77 milioni di persone), il budget di carbonio (la quantità di CO2 che può ancora essere aggiunta all’atmosfera senza causare un aumento medio delle temperature globali oltre 1,5°C) si esaurirebbe in meno di cinque mesi, anziché in quattro anni.