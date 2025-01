.com - Le vendite di Galaxy S24 superano quelle di S23, diminuiscono quelle dei pieghevoli

Samsung entra nel 2025 con notizie contrastanti, lediS24 hanno superato i modelli precedenti del 18% in tutte e tre le varianti di punta. Diversi invece le notizie relative aidell’azienda sudcoreana.Per anni, Samsung ha dominato il mercato dei dispositivi, consolidando il proprio status con le linee Z Fold e Z Flip. Tuttavia, recenti dati non ufficiali indicano una flessione nelledi questi dispositivi, segno che il panorama competitivo sta rapidamente cambiando.Secondo una fuga di notizie pubblicata su X (ex Twitter) da @Jukanlosreve, ledeidi sesta generazione di Samsung sono in calo rispetto alla quinta generazione, con un decremento complessivo del 5,76%. Mentre il più costoso Z Fold 6 ha registrato una crescita modesta (+9%), il più accessibile Z Flip 6 ha subito un calo significativo (-15%).