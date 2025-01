Inter-news.it - Juventus, autogol beffa di Gatti e Milan in finale: sarà derby! Sfiderà l’Inter

Lacomincia il 2025 con una sconfitta, quella in semidi Supercoppa Italiana contro il. L’disa diper Thiago Motta, che perde in rimonta 1-2. Inancoraattende i rossoneri. SCONFITTA IN RIMONTA – Ilconquista ladella Supercoppa Italiana dopo una rocambolesca vittoria in rimonta per 2-1 sullaal King Saud University Stadium di Riad. Una partita brutta sotto il profilo del gioco, ma densa di emozioni, che ha visto i bianconeri passare in vantaggio nel primo tempo prima di subire la rimonta rossonera nella ripresa. La partita è iniziata sotto il segno della, che ha mostrato maggiore organizzazione nei primi minuti. Al 21’, i bianconeri hanno trovato il vantaggio grazie al giovane talento turco Kenan Yildiz, schierato titolare al posto di Conceicao.