Janua – Museo delle Streghe il bilancio del 2024 e le novità per il 2025

Tempo di lettura: 3 minuti“E’ stato un anno entusiasmante, difficile, ma certamente positivo” ad affermarlo è il presidente della cooperativa “Ideas”, Mario De Tommasi, gestore unico di “di Benevento” con sede in palazzo Paolo V. Un anno importante, quello appena trascorso, dove tra conferme, rinnovi e cambiamenti, ilsi è attestato su un trend positivo in termini di visite, partecipazione ai laboratori e agli incontri promossi.5.546 persone hanno fatto tappa a “” per conoscere la vera storia dell’icona per antonomasia beneventana, larga partecipazione anche ai laboratori che hanno coinvolto bambine e bambini che, con entusiasmo hanno partecipato fattivamente alla vita museali e numerosi coloro i quali che hanno partecipato agli eventi promossi da cooperativa “Ideas” e