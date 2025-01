Tpi.it - Iran, il governo di Teheran avverte l’Italia: “L’arresto di Abedini è illegale e danneggia i rapporti bilaterali”

Ildella Repubblica islamica dell’ha avvisato: “di MohammadNajafabadi è un atto”, che “non solo mina le relazioni di lunga data trae Italia, ma viola anche i principi (.) del diritto internazionale”. Così il direttore generale del Dipartimento per l’Europa occidentale del ministero degli Esteri di, Majid Nili Ahmadabadi, ha commentato la convocazione dell’ambasciatrice italiana in, Paola Amadei, per discutere del caso di Cecilia Sala e dell’ingegnereiano arrestato nel nostro Paese.“Data la prolungata detenzione del cittadinoiano Mohammadda parte del, la signora Paola Amadei, ambasciatrice italiana a, è stata convocata al ministero degli Esteri”, si legge in una nota diramata oggi daldi, citata dall’agenzia di stampa ufficiale Irna.