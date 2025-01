Tvplay.it - Il primo colpo è del Milan, che affare in Serie B

E’ ufficiale ildi mercato del. Arriva a titolo definitivo dallaB ed è già pronto ad unirsi ai nuovi compagni di squadraUna settimana decisamente movimentata quella in corso per ilcon l’avvicendamento in panchina tra Fonseca e Conceicao e l’impegno in Supercoppa Italiana con i rossoneri attesi stasera dalla Juventus nella semifinale della Final Four a Riyad.Ilè del, cheinB – Tvplay.it (Foto LaPresse)Impegni sul campo che si intrecciano con le indiscrezioni di calciomercato. La sessione invernale è appena iniziata e vedrà ilcertamente tra i protagonisti tra i top club diA. Dopo l’inevitabile periodo di ambientamento, vedremo quali saranno le scelte di Conceicao sui possibili nuovi acquisti e le cessioni attese nei prossimi giorni.