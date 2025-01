Calciomercato.it - Il Milan si mette di traverso: sfumano tre colpi per la Juventus

Il ‘Diavolo’ e i bianconeri si sfidano per la semifinale di Supercoppa, ma sono tanti anche gli incroci sul mercato per la finestra invernaleL’Inter è già in finale di Supercoppa e attende una traper l’ultimo atto del 6 gennaio in Arabia Saudita. La seconda semifinale di Riadin palio un pass per la finalissima, con sullo sfondo diversi intrecci di mercato tra le due big italiane.Sergio Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.itAd iniziare ovviamente da Tomori, individuato dai bianconeri come uno dei possibili tasselli per rinforzare il reparto arretrato di Thiago Motta, ridotto all’osso dopo i pesanti infortuni al ginocchio dei mesi scorsi di Cabal e Bremer che resteranno ai box per il resto della stagione. Senza contare inoltre il benservito a Danilo, messo ufficialmente su mercato e fuori ormai dal progetto della ‘Vecchia Signora’ in attesa di una nuova sistemazione.