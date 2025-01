Ilfattoquotidiano.it - Il gufo Wilde muore per i botti di Capodanno: il pennuto colto da infarto. La proprietaria disperata mostra il cadavere e invita al rispetto per gli animali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tema deidicoinvolge non solo feriti e morti durante i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, ma anche i piccoliche abitano nelle nostre case. Secondo l’Associazione italiana difesae ambiente (Aidaa) centinaia didomestici sarebbero fuggiti dalle case o morti a causa dei. “Anche in questosembra delinearsi una strage di, in particolare cani e gatti, ma anche volatili dovuta aidella notte di San Silvestro”, si legge in una nota.Dati non ufficiali, ma neanche rassicuranti: “Da una prima sommaria conta fatta attraverso il controllo delle pagine social sarebbero diverse centinaia i cani e gatti, per paura o perché lasciati liberi, fuggiti a causa deie sono decine i cani e i gatti morti in questa notte. Si tratta di dati molto parziali verificati attraverso il controllo delle pagine social, anche se purtroppo temiamo che il numero disia destinato a salire con il passare delle ore”.