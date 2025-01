Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Collateral Beauty, Venerdi 3 Gennaio 2025

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,è un toccante dramma con Will Smith che esplora i temi del dolore, della perdita e della redenzione. Howard, un brillante dirigente pubblicitario, cade in una profonda depressione dopo la tragica perdita della figlia. Incapace di affrontare la realtà, inizia a scrivere lettere alla Morte, al Tempo e all’Amore, cercando risposte e conforto. Sorprendentemente, questi concetti astratti si materializzano sotto forma di persone reali che lo spingono a confrontarsi con i suoi sentimenti. Con l’aiuto dei suoi amici, Howard intraprende un viaggio di guarigione, scoprendo la bellezza nascosta nelle connessioni umane.