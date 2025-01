Ilfattoquotidiano.it - Guardiano dello zoo muore per “impressionare la fidanzata”: si filma mentre tenta di riportare in gabbia tre leoni, ma viene sbranato senza pietà

Ha aperto ladi tredurante la notte, con l’intenzione di catturarli nuovamente ere il suo gesto per “la”. Ma così facendo F. Iriskulov, 44 anni ezoo Lion Park di Parkent (Uzbekistan), ha firmato la propria condanna a morte: i felini lo hanno attaccato e ucciso. È accaduto lo scorso 17 dicembre, ma la notizia ha iniziato a circolare solo nelle ultime ore.Dopo averli liberati, l’uomo ha lasciato che gli animali scorrazzassero nel cortile fuori dal recinto. Inizialmente, come mostra ilto, i tresi sono mostrati mansueti e hanno lasciato che lui si avvicinasse. Poi, all’improvviso, sono balzati in piedi. Non hanno aggredito Iriskulov che, però, ha cominciato ad ammonire ripetutamente uno dei tre: “Simba. Simba, stai zitto”, si sente nel video, come riporta il Daily Star.