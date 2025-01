Inter-news.it - Gasperini contro l’arbitro: «Assurdo l’1-0 dell’Inter. Esportato brutto VAR»

Leggi su Inter-news.it

è stato intervistato nel post gara di Inter-Atalanta valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il tecnico dei bergamaschi spiega i motivi della sconfitta e il perché delle scelte iniziali. Parole al veleno sul VARCONFERENZA STAMPAPOST PARTITA INTER-ATALANTAQuali sono le risposte che si è dato dopo la prestazione dell’Atalantal’Inter di questa sera?La risposta è che l’Inter è la squadra più forte in questo momento. Ci siamo avvicinati ma l’Inter rimane ad un livello tecnico più alto. Però io sono comunque soddisfatto. È stata una partita test dove ho potuto provare alcuni giocatori e vedere il loro livello».prosegue la conferenza accennando l’insoddisfazione per il lavoro svolto in sala VAR: «La partita ha avuto la svolta su quel gol