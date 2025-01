Ilgiorno.it - Francesco Libetta torna in scena: "Da Chopin a Bosso, i miei amori"

Leggi su Ilgiorno.it

Per il mondo della musica l’anno passato sarà ricordato anche per il ritorno alle scene di. Fra i maggiori pianisti internazionali, un talento fuori del comune, ha iniziato un percorso con la musica di Ezio. Per omaggiare l’artista scomparso in collaborazione con la famigliae con Sony Musicha ideato il progetto “Lighting”, una serie di concerti e incisioni importanti con brani di; è uscito da poco l’ultimo album diselon” (Sony). Uomo schivo e profondo, vive fra Milano e la provincia di Lecce, dove è nato,racconta. Maestro, un ritorno alle scene e a Frederic, sua passione. "Come in tutti i grandi, facciamo giri enormi, finché torniamo da dove eravamo partiti. Per fortuna nel mondo dell’arte i nostripossono convivere pacificamente.