Gamberorosso.it - “Flebo di vitamine? Pratica folle”. Una grande nutrizionista spiega i rischi dell’ultima moda seguita da Fedez e altre celebrità

Una volta era il sondino naso gastrico infilato nelle narici per arrivare allo stomaco e provare a dimagrire, oggi sono ledi, dette vitamin drip, che promettono miracoli: aumentare il metabolismo, combattere la stanchezza cronica, e contrastare il sovrappeso. È diventata unafra tanti vip:, Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Tommaso Zorzi e molti altri. Ma fermiamo tutti subito: non è affatto così. Lo dice la medicina, è solo unae va assolutamente combattuta. Abbiamo intervistato la dottoressa Serena Nardo, Specialista in Patologia Clinica? ?Esperta in Malattie della Tiroide ?Nutrizione e Patologia Metabolica.Come commenta la nuovadell’uso didi? Quello che posso dire di pancia è che è un’aberrazione sul piano medico, nutrizionale ed etico.