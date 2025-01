Lanazione.it - Firenze, la storia di Bajara: da rifugiato a volontario di protezione civile all’Humanitas

Scandicci (), 3 dicembre 2024 –ha 18 anni, arriva dal Gambia e oggi è. È arrivato alla pubblica assistenza a marzo, insieme ad altri due giovani. Facevano parte di un progetto di accoglienza, il “gruppo appartamento” per ragazzi tra i 16 e i 21 anni, gestito dalla Fondazione Solidarietà Caritas dipresso il Centro La Meridiana. L’educatore ha pensato di avvicinarli al mondo del volontariato, per far conoscere le associazioni del territorio, ma soprattutto per aiutarli a sentirsi parte di una comunità.era arrivato in Italia da poco, non parlava italiano ed era quasi analfabeta. Ma capì subito che il volontariato era qualcosa che gli piaceva, che poteva aiutarlo a costruire una nuova vita. È un ragazzo che non si tira mai indietro: si impegna in ogni settore dove c’è bisogno ed è sempre pronto ad aiutare.