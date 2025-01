Ferrari Hamilton è pronto | Emozionato per la stagione 2025

Leggi su Sportface.it

“Non penso di poter essere piùdi quanto sono per la prossima. Sarà un anno da ricordare. Ilsarà un anno ricco di novità. Sono sempre affamato e ho i miei obiettivi. Facciamolo diventare insieme un anno memorabile. Andiamo”. Questo il messaggio di Lewische sancisce l’inizio dell’avventura del britannico in. Il 39enne in arrivo dalla Mercedes ha firmato un accordo pluriennale con la scuderia di Maranello all’inizio della scorsae andrà a formare una coppia stellare con Charles Leclerc nelandando a sostituire Carlos Sainz, in direzione Williams. Il sette volte campione del mondo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) fornirà indicazioni chiave per lo sviluppo della macchina e sarà chiamato a dimostrare di essere ancora al livello dopo un 2024 deludente salvato solo dall’emozionante vittoria a casa sua a Silverstone.