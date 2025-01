Pianetamilan.it - Ex Milan, oggi è il compleanno di Patrick Cutrone: 27 anni per lui

Leggi su Pianetamilan.it

è ildell'ex attaccante del, attualmente in forza al Como,. L'ex rossonero spegne 27 candeline. Egli è una prima punta che gioca con grinta, sa calciare bene con entrambi i piedi, è abile nel colpo di testa ed ha un ottimo senso del gol. Nato a Como nel 1988, all'età di 8viene tesserato ale fa tutta la trafila delle giovanili. Nell'estate del 2016, l'allora allenatore rossonero Vincenzo Montella lo aggrega in Prima Squadra per il ritiro estivo. Il 21 maggio 2017, alla penultima giornata della Serie A 16/17, fa il suo esordio colcontro il Bologna. Nella stagione successiva, il 27 luglio esordì in Europa League contro i rumeni del Craiova in occasione dei preliminari della competizione europea. Il 3 agosto, in occasione del match di ritorno contro la squadra rumena, segnò il suo primo gol con la maglia dele, il 20 agosto contro il Crotone, arrivò anche la prima rete in Serie A.