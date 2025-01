Pianetamilan.it - Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv o streaming: la Supercoppa italiana…

Leggi su Pianetamilan.it

, intv e in, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:oo italiane, si disputerà, allo 'Alawwal Park Stadium' di Riyadh, la sfida, valevole per la semifinale dellaitaliana 2025. Ladi Thiago Motta sta faticando a trovare continuità in campionato, con tantissimi pareggi in stagione e una classifica che ancora non è brillante. Stessa cosa per ildi Sergio Conceicao alla prima ufficiale col Diavolo. I rossoneri hanno avuto una stagione fino ad ora fatta di alti alti e bassi. Chi vincerà giocherà contro l'Inter che ha battuto ieri sera l'Atalanta, per la finale prevista per lunedì 6 gennaio 2025 sempre alle ore 20:00 italiane. Mediaset sarà ancora una volta protagonista dellaitaliana. L’emittente di Cologno Monzese ha acquistato i diritti tv del torneo anche per il ciclo 2024-2027, in combinata con quelli della Coppa Italia.