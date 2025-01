Napolipiu.com - Conte: “Politano e Kvara saltano la Fiorentina, I mieri ragazzi stanno andando oltre ogni limite”

: “la, I”">L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze. Emergenza in attacco con Spinazzola possibile soluzione offensiva.risponde alle dichiarazioni di Palladino sullo scudetto.Antonioè intervenuto in conferenza stampa al centro sportivo di Castel Volturno per presentare la sfida contro la, in programma domani alle 18:00. Il tecnico azzurro ha dovuto fare i conti con una doppia assenza pesante in attacco.“È stata una settimana con qualche intoppo: non c’èe nemmenotskhelia” ha esordito. “Gli imprevisti e gli infortuni fanno parte della stagione e disquadra. Fino ad ora siamo stati bravi a sopperire alle assenze, come accaduto con Lobotka e Gilmour.