Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 | tutte le informazioni sui 415 posti per assistenti

L’dellee dei(ADM) ha pubblicato un bando diil 31 dicembre 2024, offrendo 415a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo Tributario. La scadenza per inviare la domanda è fissata alle ore 17:00 del 20 gennaio. Di questi, 10 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Requisiti per partecipare alADM Cittadinanza: Italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea. Rifugiati o titolari di protezione sussidiaria. Cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per lungo periodo. Età minima: 18 anni. Diritti civili e politici: Per i non italiani, il requisito si riferisce al Paese d’origine. Idoneità fisica: Accertata tramite visita medica. Iscrizione elettorale: Necessaria per i cittadini italiani.