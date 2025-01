Biccy.it - Come Prima Più Di Prima, Conti spiega come sarà il programma con le soubrette 50enni

Oltre Ora O Mai Più, quest’anno Rai1 proporrà anche un altro programmo ideato da Carloche è proprio un mix fra il già citato Ora O Mai Più e Tale e Quale Show e che vedrà protagoniste lee le showgirl del passato. Ilriporta RaiPubblicità si chiameràPiù Di(citando una canzone di Tony Dallara) e vedrà in gara “cinquantenni che vogliono mettersi in primo piano” che sono state delle “che hanno calcato il palcoscenico televisivo negli anni Novanta” e che sanno “ballare, cantare e recitare”. Loro ogni puntata dovranno esibirsi e una giuria le dovrà giudicare. La produzioneaffidata ad Endemol Shine Italy e secondo TvBlog andrà in onda per cinque puntate in diretta il sabato sera a partire da fine marzo (lapuntata sarebbe prevista o sabato 22 o sabato 29 marzo).