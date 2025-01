Notizie.com - Chi è Luciano Masini, il comandante dei carabinieri che ha sparato e ucciso un 23enne che aveva accoltellato diverse persone in strada

Dalla sera di Capodanno non si placano le polemiche su quanto avvenuto a Verucchio, non lontano da Rimini, dove un carabiniere haun.Il giovane si era reso autore diaggressioni con coltello in. La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo sull’episodio. Ildella stazione deidi Verucchioè stato iscritto nel registro degli indagati.Chi è, ildeiche haunchein(ANSA FOTO) – Notizie.comSono due al momento le ipotesi di reato: eccesso di difesa e uso illegittimo delle armi. La vittima è ilegiziano Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta. Il ragazzo era arrivato in Italia da irregolare due anni fa edottenuto lo status di rifugiato in quanto perseguitato nel proprio Paese.