Cavi danneggiati in Finlandia, ispezione alla petroliera Eagle S

Roma, 3 gennaio 2025 – Inè partita ieri l’dellaS, sospettata di appartenere“flotta fantasma” russa che ha causato il guasto di un cavo sottomarino nel Mar Baltico. “Il 2 gennaio 2025, l’agenzia finlandese di trasporti e comunicazioni Traficom inizia un’di controllo dell’S”, ha annunciato in un comunicato stampa la direttrice di Traficom, Sanna Sonninen, precisando che questo controllo ha avuto luogo in aggiunta all’indagine avviata dpolizia finlandese. “Stiamo effettuando l’in modo da non interferire con le operazioni di polizia e le indagini”, ha precisato. LaS, battente bandiera delle Isole Cook, è sospettata di aver causato danni il giorno di Natale nel Mar Baltico al cavo elettrico sottomarino EstLink 2 che collega laall’Estonia.