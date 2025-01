Ilrestodelcarlino.it - Carabiniere indagato a Rimini, Bignami: “Pronti a modificare la legge per chi difende l’incolumità pubblica”

, 3 gennaio 2025 – “Fratelli d’Italia sta riflettendo sulla possibilità di introdurre modifiche alla” per non arrivare ad indagare chi, come il luogotenente dei carabinieri Luciano Masini, “ha difesoindossando la divisa e servendo le istituzioni”. Lo annuncia il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Galeazzoin merito alla tragedia accaduta a Villa Verucchio, paese in provincia di, la notte di San Silvestro. Il militare – che da anni guida la stazione del paese (la famiglia è originaria di Polinago e in precedenza aveva prestato servizio anche a Frassinoro, nel Modenese) – ha evitato una strage, quando ha sparato e ucciso Muhammad Sitta, 23enne egiziano richiedente asilo, mentre stava seminando il panico, dopo aver accoltellato e ferito quattro persone, apparentemente senza un motivo.