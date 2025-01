Pianetamilan.it - Calciomercato – La Juventus vuole Kalulu: riscatto dal Milan in vista

Lanon ha perso tempo e ha deciso di assicurarsi definitivamente Pierre, esercitando il diritto diinserito nell’accordo estivo con il. Il difensore francese, classe 2000, è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione in maglia bianconera, convincendo la dirigenza e lo staff tecnico a puntare su di lui per il futuro. Laavrebbe già versato 3,3 milioni di euro per il prestito iniziale e ora completerà l’operazione pagando i 14 milioni di euro pattuiti con i rossoneri, ai quali si aggiungeranno fino a 3 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra., grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di giocare sia come terzino destro che come centrale, si è rivelato una pedina fondamentale per Motta, offrendo solidità e dinamismo al reparto difensivo.