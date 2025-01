Pianetamilan.it - Calciomercato – Ex Milan, Niang torna in Italia? C’è la Sampdoria

Ilinvernale è iniziato e l'ex calciatore delM'Baye, francese con cittadinanze senegalese, è finito nel mirino della. Per lui potrebbe trattarsi di un ritorno inun anno dopo dall'ultima esperienza, visto che da gennaio a giugno dello scorso anno ha vestito la maglia dell'Empoli, collezionando 14 presenze e segnato 6 gol. L'ultimo di questi, tra l'altro, consentì ai toscani la salvezza, evitando la retrocessione. Come riportato su X dall'esperto diNicolò Schira, laè interessata a, che ha vestito la maglia deldal 2012 al 2017, segnando 12 gol in 79 partite e vincendo, il 23 dicembre del 2016, la Supercoppana contro la Juventus a Doha. Ilmandòa giocare in prestito 3 volte: Montpellier; Genoa e Watford.