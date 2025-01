Cityrumors.it - Bonifici istantanei, stop ai sovrapprezzi: dal 2025 saranno come quelli ordinari

Le banche non potranno più applicaresuidal, non cambierà nulla rispetto atradizionaliIlsi presenta anche con alcune buone notizie o, meglio, con delle novità che possono portare qualche sorriso seppur apparentemente non di secondo piano. Un esempio è rappresentato dal nuovo regolamento europeo e quindi da quelle che riguardano l’emissione di. Fino a oggi questi venivano effettuati solo in casi emergenziali.ai: dal– Cityrumors.itSe c’era la necessità impellente di versare determinate cifre, allora si proseguiva per mezzo del bonifico istantaneo, accettando però di pagare un supplemento applicato dalla banca. Con il nuovo anno questa regola è destinata a cambiare.