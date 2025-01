Tpi.it - “Bere alcol aumenta i rischi di cancro”: le autorità sanitarie Usa chiedono di aggiornare le etichette sulle bottiglie

La massimaesecutiva in materia di sanità negli Stati Uniti ha chiesto di inserirecontenenti bevandeiche “un avviso” ai consumatori “sulo di”. La proposta arriva dal Surgeon General, Vivek Murthy, che oggi ha pubblicato un parere “sul nesso causale tra consumo die aumento delo di forme tumorali”.“L’è la terza causa prevenibile di tumori negli Stati Uniti, contribuendo ogni anno a circa 100mila casi die a 20mila decessi correlati”, ha spiegato Murthy, che ha poi proposto: “Le avvertenzesugliici dovrebbero essere aggiornate per includere un avviso sul”. Ma, secondo il Surgeon General dell’amministrazione uscente degli Stati Uniti, “anche i limiti raccomandati per il consumo didovrebbero essere rivalutati” alla luce di questi dati.