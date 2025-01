Asl Roma 3, tornano gli Open Day Sala Parto

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 3 gennaio 2025- Oltre 500 persone hanno partecipato nel 2024 aDay, l’iniziativa promossa dalla ASL3 e dal redi Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Giovan Battista Grassi da alcuni anni per dare ai futuri genitori le necessarie informazioni sul punto nascite del presidio di Ostia e sui servizi a disposizione nei reparti di Ostetricia e Neonatologia.GliDay, che abitualmente si svolgono all’interno dell’Aula Sinibaldi del Grassi, saranno nel 2025 in tutto nove, il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 gennaio alle ore 10. Tra gli argomenti trattati: l’offerta assistenziale e il percorso nascita, l’assistenza, laanalgesia, il rooming in e il sostegno all’allattamento, la cura del neonato.“La Unità operativa di Ginecologia e Ostetrica è in grande espansione e rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Ospedale.