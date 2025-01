Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna in campo ad Atene, dove guardare la partita

, 2 gennaio 2025 - Prima sfida del 2025 per la. Venerdì 3 gennaio alle 20.15 la formazione di Dusko Ivanovic scende inad Oaka Altion con il Panathinaikos nel confronto della 19esima giornata di Eurolega. Indisponibile ancora Toko Shengelia, la formazione di Ivanovic è chiamata a iniziare l’anno solare proprio con la sfida con i campioni in carica di Ataman. “Affrontiamo una delle migliori squadre dell’Eurolega, che gioca molto bene soprattutto in casa – sottolinea coach Ivanovic – Prediligono un basket aggressivo e con Nunn, Sloukas, Grant e Brown hanno tante soluzioni in termini di punti segnati e assist”. Confronto difficile quindi per i bianconeri chiamati a conferma quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite della stagione. “dura, contro una squadra ricca di talento e con tante soluzioni offensive – conferma Alessandro Pajola – Nelle ultime gare in casa hanno segnato più di 100 punti, sfruttando anche la spinta dei loro tifosi.