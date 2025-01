Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 08:45

DEL 2 GENNAIO ORE 08.35 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1-NAPOLI, DOVE A CAUSA DEI BANCHI DI NEBBIA PERMANE CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA FERENTINO E CEPRANO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSI ANCHE GLI SVINCOLI DI FERENTINO, FROSINONE E CEPRANO.TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE AD ECCEZIONE DELLA TIBURTINA DOVE SEGNIALIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA PONTECORVO E VIA DEI CASTAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATOSULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINAINFINE TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEANAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE è TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI, A RISOLUZIONE DEL GUASTO TECNICO AVVENUTO A SAN MARCELLINO, I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 90 MINUTI.