Supercoppa Italiana, l'Inter mette k.o. l'Atalanta: Dumfries mattatore

Lariporta il grande calcio sugli schermi e ad aprire il sipario, in questo 2025, sono stateche si sono sfidate nella prima semifinale della competizione, in attesa del match tra Juventus e Milan che si terrà alle ore 20:00 del 3 gennaio. Il match si è concluso con il risultato di 2-0, con grande protagonista Denzel.I ritmi partita sono stati piuttosto elevati, con diversi episodi da un lato e dall’altro finiti però, almeno inizialmente con un nulla di fatto. Sin da subito i meneghini hanno provato a reggere le redini del gioco, finendo per abbattersi contro i guantoni di Carnesecchi, sempre attento e efficace su tutti i tentativi iniziali dei nerazzurri. Più volte infatti il portiere della Dea ha neutralizzato non solo Lautaro Martinez, ma anche Federico Dimarco.