Cobolli trionfa a Bucarest Darderi a Marrakech | doppia semifinale per gli azzurri

Cobolli vola in semifinale a Bucarest, Luciano Darderi a Marrakech. Il tennista fiorentino, numero 45 del mondo, ha battuto in due set l'austriaco Filip Misolic con il punteggio di 7-6 (5), 6-4 nei quarti di finale dell'Atp 250 rumeno in un'ora e 55 minuti. Ora per Cobolli, reduce da un difficile inizio di 2025, . L'articolo Cobolli trionfa a Bucarest, Darderi a Marrakech: doppia semifinale per gli azzurri è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Cobolli trionfa a Bucarest, Darderi a Marrakech: doppia semifinale per gli azzurri. Cobolli in semifinale a Bucarest e Darderi a Marrakech, dove esce invece Bellucci: rivivi la diretta. Cobolli trionfa a Bucarest, Darderi a Marrakech: doppia semifinale per gli azzurri. Roma, Hummels si ritira a fine stagione: l'annuncio. Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso. Cobolli ritrova il sorriso dopo 5 mesi: vittoria su Gasquet in tre set.

