Martusciello FI | Il mio passo indietro alle Regionali è definitivo

Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio, perché abbiamo deciso di costruire liste di Forza Italia forti e partecipate”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare, Fulvio, ha risposto ai cronisti in meritoprossime elezioniin Campania a margine della presentazione del libro ‘Un’altra bussola’ di Pietro De Leo a Napoli.Nelle scorse settimane Martusceillo, dopo l’inchiesta delle autorità giudiziarie del Belgio che ha portato all’arresto in Italia di una sua collaboratrice, ha annunciato di non rientrare tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania, pur non essendo indagato.“Abbiamo sviluppato un ragionamento: è doveroso prepararcielezioniche sono dietro l’angolo. Ritengo che dopo il 9 aprile (quando la Consulta si esprimerà sulla questione del terzo mandato per il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ndr) gli schieramenti avranno la possibilità di poter calibrare le proprie iniziative perchè novembre arriva subito”.