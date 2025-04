Pallamano A Gold Publiesse Chiaravalle il tour de force inizia da Bressanone

Chiaravalle, 4 aprile 2025 – Un'altra sosta è passata agli archivi. Si entra nel rush finale della stagione. Sestultimo impegno di Serie A Gold in arrivo, il primo di tre appuntamenti in sette giorni per la Publiesse Chiaravalle. I biancoblu muovono verso Bressanone per affrontare il Brixen. Quando? Sabato 5 aprile, si parte alle ore 17 e diretta streaming visibile attraverso il canale YouTube della FIGH.Simone Ceresoli, il capitano, presenta così la trasferta: "Abbiamo preparato la gara in ogni allenamento svolto durante la sosta. Sarà una partita veramente tosta, daremo il nostro meglio per non trascurare ogni particolare anche in trasferta dopo la prestazione casalinga e convincente registrata contro il Merano.

